Muhtarlardan Başkan Büyükakın’a tramvay teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muhtarlardan Başkan Büyükakın’a tramvay teşekkürü

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Kuruçeşme bölgesindeki mahallelerin muhtarları, tramvay hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlardan Başkan Büyükakın’a tramvay teşekkürü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden Kuruçeşme bölgesindeki mahallelerin muhtarları, tramvay hizmetinden dolayı teşekkür etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hatip Köy Muhtarı Habibe Aksoy, Doğan Mahallesi Muhtarı Sadettin Ölmez, Fatih Mahallesi Muhtarı Musa Temel, Akpınar Mahalle Muhtarı Erhan Aydın, Kulfallı Muhtarı Yüksel Oğuz ve Yenimahalle Muhtarı Yasin Duman’ı makamında konuk etti. Akçaray Tramvay hattının Kuruçeşme merkeze kadar gelecek olmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini Başkan Büyükakın’a ileten muhtarlar, verilen tüm hizmetler için de bir kez daha teşekkür ettiler.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme bölgesinde hayata geçireceği projelerle bölgede çok önemli hizmetlere kavuşacağını da vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bu anlamda muhtarlarımızla birlikte yol yürüyoruz” diyerek konuk muhtarlarla istişare yaptı. Kocaelililerin Akçaray’a teveccühünün çok büyük olduğunu, kaliteli ve konforlu ulaşımla vatandaşımıza hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Akçaray hattı üzerinde en yoğun dönemde günlük en fazla 320 sefer ve 50 bin 925 vatandaşımızı misafir ettik. Bu yolculuk değerlerinin toplu taşımada ne kadar kıymetli olduğunu da ifade etmek isterim” dedi.
Toplu taşımadaki kullanım oranını artırmak için yoğun bir gündem içerisinde olduklarını da belirten Büyükakın, “Bu nedenle attığımız ve atacağımız her adımda bu hedefimize uygun oluyor. Kocaeli’deki toplu taşımanın daha fazla kullanılması için raylı sistemlerdeki yatırımlarımız da sürüyor. Kocaeli Şehir Hastanesi bölgesine gidecek tramvay projemizin de şehrimize büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Birliktelik yapılan görüş alıverişinin ardından sona erdi.

KOCAELİ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darıca’nın dev spor salonunda çelik çatı tamamlanıyor
YEREL HABERLER Darıca’nın dev spor salonunda çelik çatı tamamlanıyor
“41 Genç 41 Gelecek” projesinin öğrencilerinden GTÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER “41 Genç 41 Gelecek” projesinin öğrencilerinden ...
Atık yağ teslim eden vatandaşlara deterjan hediye ediliyor
YEREL HABERLER Atık yağ teslim eden vatandaşlara deterjan hediye ...
İzmit Belediyesporlu karateciler Sakarya’dan 12 madalyayla döndü
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlu karateciler Sakarya’dan 12 ...
Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı  
YEREL HABERLER Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara ...
Halk otobüsü sürücüleri sokak hayvanlarını elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Halk otobüsü sürücüleri sokak hayvanlarını elleriyle ...
Kartepe'de sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Kartepe'de sokak hayvanlarına mama desteği
Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı yapan çeteye operasyon: 23 gözaltı Dolu tankerlerin mühürlerini kırıp çaldıkları yakıtlarla 10 milyonluk vurgun yaptılar
YEREL HABERLER Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı yapan çeteye ...
21 ilde 'sahte yakıt faturası' operasyonu: 47 gözaltı
YEREL HABERLER 21 ilde 'sahte yakıt faturası' operasyonu: 47 gözaltı
Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon Kocaeli merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık ...
Kayak merkezi yolunda kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayak merkezi yolunda kaza: 1 ölü
Hattat Mahmut Şahin Kocaeli’de hat sanatını anlattı Hattat Mahmut Şahin: “1481’den sonra İslami dünyanın yazı başkenti İstanbul olmuştur”
YEREL HABERLER Hattat Mahmut Şahin Kocaeli’de hat sanatını ...
İzmit Belediyesporlu genç kızlar milli takım kampında
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlu genç kızlar milli takım kampında
Çakmak ve Bıyık, Samsunlulara konuk oldu
YEREL HABERLER Çakmak ve Bıyık, Samsunlulara konuk oldu
Çayırova Belediyesi 7 bin 500 kişiye eğitim veriyor
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi 7 bin 500 kişiye eğitim veriyor
Çocuklar istedi Başkan Hürriyet yeniledi
YEREL HABERLER Çocuklar istedi Başkan Hürriyet yeniledi
Yangın mağduru aileye İzmit Belediyesi'nden yardım eli
YEREL HABERLER Yangın mağduru aileye İzmit Belediyesi'nden yardım ...
Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Sanat’ı İzmit’te
YEREL HABERLER Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Sanat’ı İzmit’te
Dev Türk bayrağı İzmit’te dalgalanmaya başladı
YEREL HABERLER Dev Türk bayrağı İzmit’te dalgalanmaya başladı
Kocaeli'deki AVM yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı 3.5 saat süren yangında 35 dükkan küle döndü
YEREL HABERLER Kocaeli'deki AVM yangınında hasarın boyutu ortaya ...
Kartepeliler’den Başkan Büyükakın’a pakartlı teşekkür
YEREL HABERLER Kartepeliler’den Başkan Büyükakın’a pakartlı teşekkür
Cep telefonu bataryasının patlamasıyla ölümden dönen tamirci o anları anlattı
YEREL HABERLER Cep telefonu bataryasının patlamasıyla ölümden dönen ...
'Palu ailesi' davasında, Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 'Palu ailesi' davasında, Tuncer Ustael için ...
‘Palu ailesi’ davasında damat Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Palu ailesi davasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi Davanın kilit ismi için müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER ‘Palu ailesi’ davasında damat Tuncer Ustael'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X