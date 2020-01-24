Darıca’nın dev spor salonunda çelik çatı tamamlanıyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği bin 800 kişilik dev spor salonunun çelik çatısının çalışmaları tamamlanıyor.

Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Darıca’da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunun çelik çatısının tamamlanmasına kısa bir zaman kaldı.

Geçtiğimiz aylarda bin 800 kişilik tribün imalatlarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, çelik çatının montajını sürdürüyor. Yapının çelik çatı elemanlarının montajına devam eden ekipler, çatı işini kısa süre içinde tamamlayacak. Tribün katı sıvasına da başlanan yapının, kör kasaların montajına devam edilirken bodrum ve zemin katta kaba sıva yapımı başladı.

KOCAELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:13

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.