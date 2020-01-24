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Ayakkabı boyacılarından İzmit Belediyesi’ne teşekkür

İHA

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta'yı ziyaret eden ayakkabı boyacıları, Yeni Cuma Parkında kendileri için ayrılan alanda yapılan yenileme çalışmaları için teşekkür etti.

Ayakkabı boyacılarından İzmit Belediyesi’ne teşekkür

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta’yı ziyaret eden ayakkabı boyacıları, Yeni Cuma Parkında kendileri için ayrılan alanda yapılan yenileme çalışmaları için teşekkür etti.
İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yenilenerek hizmete sunulan Yeni Cuma Parkındaki lostrada çalışan ayakkabı boyacısı esnafı, İzmit Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta’yı ziyaret ederek yenileme için teşekkür etti. Daha kullanışlı ve konforlu bir şekilde vatandaşa hizmet vermeye başlayan ayakkabı boyacıları Mustafa Çimenay, Yaşar Sağlam, Mustafa Aldemir, Cemalettin Sağlam ve Mehmet Demirağa CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş ile birlikte İzmit Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta’yı ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Ziyaret sırasında konuşan ayakkabı boyacıları, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Vatandaşımıza hizmet vermek için oldukça zorlanıyorduk. Şimdi yeni haliyle birlikte yağmurdan, kardan ve soğuktan kurtulduk. Hem biz hem de müşterilerimiz lostra salonunun yeni halinden çok memnunuz” dediler.

KOCAELİ

24 Ocak 2020 Cuma

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