STK temsilcileri İzmit’te buluştu

Kocaeli’de bulunan sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu güçlendirmek adına yapılan “Dernekler Buluşuyor” toplantısı İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Dernekler Buluşuyor” toplantısı Belsa A Blok 9. kattaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocaeli’de ki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla yapılan toplantıya İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Toplantıda dernek yöneticileri yürüttükleri projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunurken, planlanmış organizasyonlarına davetlerde bulundular.

Sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıların devam edeceği belirtildi.

KOCAELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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