Kocaeli’den 8 AFAD personeli Elazığ’a gönderildi

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Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü’ne bağlı 2 araç, 8 arama ve kurtarma personeli, yardım malzemeleriyle yola çıktı.

Kocaeli Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle 8 arama ve kurtarma personeli bölgeye gönderildi. 2 araç ve yardım malzemeleriyle yola çıkan ekipler, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kargo uçağı ile bölgeye sevk edilecek.

KOCAELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:13

YATSI 19:36

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