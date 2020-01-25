Kocaeli'de trafik kazası: 2'si ağır 11 yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza gece satlerinde Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1648 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 YH 358 plakalı hafif ticari araç, 1648 Sokak üzerinde 41TZ 636 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 41 YH 358 plakalı araç, 34 COA 278 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Darıca Farabi Devlet ile Gebze Fatih Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KOCAELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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