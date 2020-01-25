Tuğçe Beder’den önemli başarı

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Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı ismi Tuğçe Beder, Tel Aviv Grand Prix’de bronz madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Judo branşı Gebze şubesi alt yapısından yetişen uluslararası arenada aldığı başarıla ile adından sıkça söz ettiren Tuğçe Beder başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tel Aviv Grand Prix’de kadınlar 48 kiloda Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen Milli Judocu Tuğçe Beder, ilk turda Kolombiyalı Luz Alvarez’i wazaari puanıyla yendi. İkinci turda Güney Afrikalı Geronay Whitebooi’yi ipponla yenen Beder, çeyrek finalde Fransız Melanie Clement’e yenilince repesaja kaldı

İtalyan Francesca Milani’yi ipponla yenen Beder, bronz madalya karşılaşmasında Sırp Milika Nikolic ile mücadele etme hakkı elde etti. Sırp Milika Nikolic ile yaptığı mücadeleyi altın skorda wazaari puanıyla kazanan Büyükşehir Kağıtsporlu milli judocu, üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

KOCAELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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