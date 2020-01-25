KO-MEK’ten Kur’an-ı Kerimi tecvidli okuma yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kur’anı Kerim Okuma Branşı kursiyerleri arasında Kur’anı Kerimi Tecvidli Okuma Yarışması düzenleyecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve bayan kursiyerlerin katılabileceği yarışmada, birinci olan kursiyer çift kişilik Umre ziyareti, ikinci kursiyer çift kişilik Kudüs gezisi, üçüncü kursiyer ise yine çift kişilik Konya gezisi ile ödüllendirilecek. Başvuru süresi başlayan yarışmaya katılmak isteyen kursiyerler, başvurularını KOMEK’in resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 29 Nisan 2020 olarak belirlendi. Yarışma için ön eleme tarihleri başvurular bittikten sonra ilan edilecek. Final ise 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kur’anı Kerimi Tecvidli Okuma Yarışmasına 20192020 eğitimöğretim yılında KOMEK Kur’anı Kerim okuma branşında sertifika almış ya da halen eğitime devam eden bayan kursiyerler katılabilecek. Geçmiş yıllarda yarışmaya katılıp dereceye girmiş kursiyerler 20192020 eğitimöğretim yılında yapılacak Kur’anı Kerim Yarışmasına katılamayacak. Yarışmanın jüri üyeleri, İl Müftülüğü tarafından belirlenecek.

KOCAELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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