Çin’de ortaya çıkan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüsü konusunda uyarılarda bulunan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aygül Çelik, hastalıktan korunmak için düzenli el yıkanmasını, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnu örterek, solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürme ve hapşırma gibi) gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmasını önerdi.

Hastalığın ilk olarak Çin’de görüldüğünü, hastalık etkeninin birden fazla virüsü bünyesinde barındıran korona virüs ailesinden olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aygül Çelik, “İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde görülen gizemli zatürre vakalarında yeni bir etken tanımlandı. Bu etkenin soğuk algınlığı, SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu ) ve MERS (Ortadoğu Solunum Sendromu) etkeni olan farklı virüsleri bünyesinde barındıran korona virüs ailesine ait olduğu bildirilerek Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019nCoV olarak adlandırıldı” dedi.

Hastalığın solunum yolları enfeksiyonu şeklinde ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Aygül Çelik, “Bu yelpaze içinde basit soğuk algınlığından ARDS olarak bilinen ciddi solunum sıkıntısı sendromuna kadar farklı klinik tablolar karşımıza çıkabilir. Şimdiye kadar görülen vakalarda bildirilen semptomlar yüzde 90 ateş, yüzde 80 yorgunluk ve kuru öksürük, yüzde 20 nefes darlığı ve yüzde 15 solunum sıkıntısı şeklinde olmuştur. Aynı zamanda bildirilen bu vakaların yüzde 25’i ciddi hastalık tablosu halinde seyretmiş olup, yüzde 4’ü ölümle sonuçlanmıştır” diye konuştu.

Prof. Dr. Aygül Çelik hastalığın özel bir tedavisinin bulunmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak mevcut antiviral ilaçların kullanılabilme ihtimali olabilir. Enfekte olmuş bir kişinin düzenli grip ilaçları alması, bol sıvı tüketmesi ve dinlenmesi ile semptomların hafifletebileceği konusunda genel öneriler sunulmaktadır. Bazı ülkeleri, özellikle Çin'i ziyaret eden insanların grip benzeri semptomlarını doktorlarına bildirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte solunum yollarına ait semptomlar ile hekime başvuran kişiler sadece Çin değil her türlü seyahat öyküsünün bilgisini vermeliler.”

Son olarak hastalıktan korunma yolları hakkında uyarılar yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aygül Çelik, “Virüsün insanda insana bulaşması doğrulanmıştır. Şu an bu enfeksiyona karşı aşı yolu ile korunma yoktur. Enfeksiyonu önlemek için tüm solunum yolları enfeksiyonlarında olduğu gibi düzenli el yıkamak, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnu örtmek ve solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürme ve hapşırma gibi) gösteren herhangi biriyle yakın temastan kaçınmak en önemli korunma yoludur” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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