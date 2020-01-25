Kontrolden çıkan otomobil mesire alanına uçtu: 1 yaralı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşıp mesire alanına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde İzmit 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.M. idaresindeki 37 SD 405 plakalı otomobil, Bahriye Sokak üzerine seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yolun alt kısmında bulunan Cephanelik Mesire Alanına uçtu. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin ihbarı sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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