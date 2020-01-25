Kocaeli, doğa turizminin başkenti olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğa turizminin altyapısını oluşturacak ‘Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları’’ projesinin açılış toplantısını gerçekleştirdi.



Sanayi başkenti Kocaeli’yi turizmin de başkenti yapmak için gereken projeleri birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yürüyüş ve Bisiklet parkurlarının sayısını artırmak için ‘Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları’ projesini hayata geçiriyor. Proje ile bin 500 kilometrelik doğa yürüyüş parkurları uzunluğunun, 2 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) da karşılıksız mali destek verdiği projenin, açılışı İzmit SEKA Park’ta bulunan Maide Restoran’da gerçekleştirildi. Bu proje ile Türkiye’nin en uzun doğa parkurları Kocaeli’de olacak.



Projenin açılış toplantısı yapıldı

Proje açılış toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Raşit Fidan, MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Müdürü Devrim Şavlı, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Karacan MARKA temsilcileri, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kaymakamlığı, turizm ve doğa sporları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



“Kış ve doğa turizmi ile kentimizi ilmik ilmik işlemek istiyoruz”

Proje açılış toplantısına katılan tüm taraflara teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın bizlere çizdiği vizyon çerçevesinde, bugün bir projemizi daha başlatıyoruz. İlimizin toplam yüzölçümünün, yüzde 44’lük kısmı doğal alana sahip bulunuyor. Kocaeli, Karadeniz ve Marmara Körfezi kıyılarımız ile beraber 6 mavi bayrak almış plaj, Kartepe kayak tesisleri, 2 bin 580 kilometre 113 yürüyüş parkuru, Ormanya Doğal Yaşam Parkı ile Marmara’nın nefes alacağı bir il durumundayız. Bu proje ile doğa parkurlarının artmasında büyük bir adım atacağız. Bu proje kapsamında doğa parkurlarımızın tabelalandırılması, doğa yürüyüş el kitabının hazırlanması, tanıtımların ve diğer pek çok konuda adım atmış bulunuyoruz. Nisan ayında Turizm Çalıştayı ve ardından Turizm master planı ile çok önemli mesafe kat edeceğiz. Küçük bir yüz ölçüme sahip olmamıza rağmen deniz, kış ve doğa turizmi ile kentimizi ilmik ilmik işlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.



2 500 km’lik 113 parkur oluşturulacak

Doğal güzellikleri ile Türkiye’nin sayılı illeri arasında olan Kocaeli, şimdi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmayla birlikte Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip kenti olacak. ‘Sanayi Başkenti’ konumunda olan Kocaeli, Proje tamamlandığında 113 parkur’dan oluşacak, 2500 km’yi aşkın parkurlarla 4 mevsim turizm potansiyelini kullanabilecek bir kent olacak.



Proje kapsamında yapılacak çalışmalar

MARKA’dan destek alan “Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları Projesi” ile doğa yürüyüş rotalarının işaretlendirme, tabelalandırma , yönlendirme, tanıtım ve markalama çalışmaları yapılacak. Doğa yürüyüş parkurları mobil uygulaması güncellenerek, parkurlardaki hareketliği takip izleme sistemi kurulacak. Yürüyüş parkurlarını gösteren izometrik illüstrasyon harita çizimi yapılacak, sosyal medya yayını ve tanıtım videoları ile geniş kitlelere ulaşılacak. Belli aralıklarla parkur tanıtım etkinlikleri düzenlenecek, acente ve turların ilgisini arttırmak için tanıtım etkinlikleri yapılacak ve doğa yürüyüş parkurları kitabının İngilizce ve Türkçe basımı yapılacak. Proje kapsamında geniş katılımlı Doğa Turizmi Çalıştayı da yapılarak uzmanların görüşleri alınacak.



Tanıtım ve markalama çalışması yapılacak

Doğaya ilgisi olan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler ve fenomenler belirlenerek rotalarda viral tanıtım etkinlikleri yapılması sağlanacak. Yürüyüşün yapıldığı parkurda fotoğraf ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarından takipçilerine ulaştıracak. Bu sayede kısa bir sürede hedef kitlede bilinirlik arttırılmış olacak. Parkurlara yapılan yürüyüşlerde, parkurların temizliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gönüllülerin katılımı ile farkındalık oluşturulacak. Acenteler, bisiklet ve yürüyüş grupları bu konuda bilgilendirilecek ve çöp toplama gibi etkinliklerle sosyal sorumluluk bilinci oluşturulacak.



Eş finansman katkısı

“Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları” projesinin toplam bütçesi 940 bin 45 TL. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 702 bin 963 TL projeye hibe tutarı sağladı. Bütçenin geri kalan kısmı olan 237 bin 81 TL Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eş finansman katkısı ile sağlanacak. Eş finansman belediye personelinin projede çalıştırılması ile sağlanacak. Projede koordinatör ve mali koordinatör olmak üzere 2 personel görevlendirilecek, bu personellerin maaşları proje harcaması şeklinde gösterilecek ve böylece belediye bütçesinden projeye herhangi bir mali kaynak aktarılmayacak.



Kocaeli’nin doğa turizmi canlanacak

Koordinatörlüğünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın yapacağı “Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları” projesinde, Başiskele Kaymakamlığı ortak olarak, Başiskele Belediyesi ise iştirakçi olarak proje faaliyetlerinde yer alacak. Proje kapsamında bin 500 kilometrelik doğa yürüyüş parkurları 2 bin 580 kilometreye çıkarılacak. 2 bin 580 kilometrelik parkur tabelalandırılacak. Projeyle ‘Sanayi Başkenti’ olarak bilinen Kocaeli’nin doğa güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak.

KOCAELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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