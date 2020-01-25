Tek katlı ev yangında küle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tek katlı ev yangında küle döndü

DHA

İZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
yanfın, saat 19.00 sıralarında Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Karakurt Caddesi'ndeki Hüseyin Balbay´a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin salonunda çıkan yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

KOCAELİ

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaelispor'dan Elazığ deprem mağdurlarına yardım
YEREL HABERLER Kocaelispor'dan Elazığ deprem mağdurlarına yardım
Kocaeli, doğa turizminin başkenti olacak
YEREL HABERLER Kocaeli, doğa turizminin başkenti olacak
İzmit'de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor
YEREL HABERLER İzmit'de caddeler kaldırımlarla düzenleniyor
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı
Emniyet müdür yardımcısının eşi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Emniyet müdür yardımcısının eşi hayatını kaybetti
715 ve 718 numaralı hatlara güzergah düzenlemesi
YEREL HABERLER 715 ve 718 numaralı hatlara güzergah düzenlemesi
Kontrolden çıkan otomobil mesire alanına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil mesire alanına uçtu: 1 ...
Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık ...
Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı operasyonunda 23 kişiden 2'si tutuklandı Tankerdeki yakıtları çalarak iş yerinde satan baba ve oğlu cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı operasyonunda 23 ...
Uzmanlardan korona virüsü uyarısı: “Enfeksiyonu önlemek için düzenli el yıkamak ve solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren biriyle temastan kaçınmak önemli”
YEREL HABERLER Uzmanlardan korona virüsü uyarısı: “Enfeksiyonu ...
KO-MEK’ten Kur’an-ı Kerimi tecvidli okuma yarışması
YEREL HABERLER KO-MEK’ten Kur’an-ı Kerimi tecvidli okuma yarışması
Kızılay İş Merkezi gece yıkılacak
YEREL HABERLER Kızılay İş Merkezi gece yıkılacak
Körfez’de ragbi Heyecanı
YEREL HABERLER Körfez’de ragbi Heyecanı
Tuğçe Beder’den önemli başarı
YEREL HABERLER Tuğçe Beder’den önemli başarı
Kocaeli'de trafik kazası: 2'si ağır 11 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de trafik kazası: 2'si ağır 11 yaralı
Darıca'da 3 araç çarpıştı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Darıca'da 3 araç çarpıştı: 11 yaralı
Kocaeli'den deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderildi 
YEREL HABERLER Kocaeli'den deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ...
Kocaeli’de ekipler Elazığ’daki deprem için seferber oldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de ekipler Elazığ’daki deprem için seferber ...
Kocaeli’den 8 AFAD personeli Elazığ’a gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli’den 8 AFAD personeli Elazığ’a gönderildi
Hayır sever vatandaş mahallelinin bakkala olan borcunu kapattı İş yeri sahibine 7 bin TL para vererek veresiye defterini satın aldı
YEREL HABERLER Hayır sever vatandaş mahallelinin bakkala olan ...
Yaşlı kadını oğlu evde ölü buldu, polis harekete geçti
YEREL HABERLER Yaşlı kadını oğlu evde ölü buldu, polis harekete ...
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları ...
Feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
'Robin Hood', İzmit´te bakkalda veresiye defterini kapattı
YEREL HABERLER 'Robin Hood', İzmit´te bakkalda veresiye defterini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X