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İzmit'te, Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası

DHA

MARMARA Depremi'nin 17 Ağustos 1999'da meydana geldiği İzmit'te, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. 

MARMARA Depremi'nin 17 Ağustos 1999'da meydana geldiği İzmit'te, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. 
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 17 Ağustos 1999 depreminde büyük hasar gören ve kayıpların verildiği İzmit'te yardım kampanyası başlatıldı. İzmit Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında, 2 gün boyunca halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, çocuk bezi gibi ürünler, Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.
Başlatılan yardım kampanyasına kısa sürede çok büyük destek olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi: 
"Çok duyarlı vatandaşlarımız, gönülden destek vermek isteyen insanlarımız. O kadar yoğun mesajlar aldık ki sonrasında bu kampanyayı başlattık. Gerçek ihtiyaçları tespit edebilmek için deprem bölgesindeki arkadaşlarımızdan destek aldık ve kaymakamla görüştük. Bize daha çok kışlık ürünlerin ihtiyacı olduğu söylendi. Biz de ona dayalı olarak bir kampanya başlattık. Bugün ve yarın akşam geç saatlere kadar burada çalışacağız ve yardımlar almaya devam edeceğiz, sonrasında da TIR'ımız hazır ve göndereceğiz. Elimizdeki geldiği kadarıyla orada kış koşullarında insanlarımız üşümesinler, diye hayatlarını, kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz." 
Elazığ depreminin ardından 17 Ağustos depremini ve o dönem yaşadıkları sıkıntıları hatırladıklarını anlatan Birgül Acar ise "Biz 2 gündür, 17 Ağustos depreminde yaşadıklarımızı yeniden yaşıyor gibiyiz. Gece ve gündüzümüz karıştı, çok üzüntülüyüz. Elazığ'dakileri en iyi biz anlıyoruz. Bizim onlardan bir farkımız vardı hava sıcaktı, onların şartları şu an çok daha zor hava çok soğuk. Allah yardımcıları olsun, elimizden ne geliyorsa onları yapmaya çalışıyoruz ama yaşadıkları acı çok büyük. Hepsinin acısını en derinden biz de yaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu. 
'KENDİ YAŞADIKLARIMIZI HATIRLADIK'
Aldığı atkı, bere gibi ürünleri yardım kampanyasına bağışlayan Muzehher Yıldız ise "Daha çok yardım yapmak isterdim ama elimizden bu geldi. El işi stantlarında çalışıyorum oradan ne bulduysam atkı, şapka gibi ürünler getirdim. 17 Ağustos depreminde aynı şeyleri yaşadığımız için onları çok iyi anlıyoruz. Bizim evimiz yıkılmamıştı ama bulunduğumuz mahallede birçok komşumuz evsiz kalmıştı, birçok komşumuzu da kaybettik. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Elazığ'da yaşanan depremi duyduğumuz gece eşimle beraber uyuyamadık, kendi yaşadıklarımızı hatırladık. Televizyonu açıp depremi gördüğümüzde eşimle beraber ikimizi de sabaha kadar uyku tutmadı, orada olmak onlara yardım etmek istedik. Elazığ'daki kardeşlerimiz cesaretli olsunlar. Herkes elinden geleni yaparsa el birliğiyle her şeyi kurtarabiliriz" dedi. 
YARDIM KOLİSİNDEN ÇIKAN MESAJ DUYGULANDIRDI
Elazığ'daki deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım kolilerinin üzerine yazılan not ise okuyanları duygulandırdı. Acar ailesinin, notta 'Yıkanmış ve ütülü bebek, çocuk ve yetişkin kıyafeti vardır. Depremi en ağır şekilde yaşayan insanlar olarak yanınızdayız. Acınız, acımız. Geçmiş oIsun' yazdığı görüldü. 

KOCAELİ

26 Ocak 2020 Pazar

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