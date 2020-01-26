Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Orhan yönetimindeki 34 BZL 572 plakalı hafif ticari araç ile Şahin Sebahattin yönetimindeki 34 SY 5211 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Marifet O., Zeynep O. ve Sayime O. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:41

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