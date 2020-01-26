Başkan Bıyık, Bayramoğlu’nda vatandaşları dinledi

Bayramoğlu Mahallesi’nde vatandaşları dinleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bayramoğlu, bizim için çok önemli, göz bebeğimiz. Bayramoğlu’na hak ettiği yatırımları yapacağız” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesindeki “Gönül Buluşmaları” programlarına devam ediyor. Mahallelerde gerçekleşen “Gönül Buluşmaları”nın 7.’si Bayramoğlu Mahallesi’nde yapıldı. Yunus Emre İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen halk buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantıda ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bayramoğlu bizim göz bebeğimiz. En önemli markalarımızdan biri. Bayramoğlu’nun değerini daha da arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Mahallemizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını biliyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede planlamamızı yaptık. Acil yapmamız gereken çalışmaları ekibimizle birlikte yapıyoruz. Altyapıdan üstyapıya kadar Bayramoğlu’na yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Bayramoğlu’nun marka değerini arttıracak çalışmaları hayata geçireceklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Seçim beyannamemizde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bayramoğlu’nda Balyanoz koyunda çalışmalarımız devam ediyor. Balyanoz Kafe, vatandaşlarımızdan ve özellikle gençlerimizden büyük ilgi gördü. Balyanoz Koyu’nda ikinci etap çalışmasını da yapacağız. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Balyanoz Koyu daha da cazibe merkezi haline gelecek. TuzlaBayramoğlu bağlantısı için de çalışmalarımız sürüyor. Beyannamemizde söz verdiğimiz aqua park için de planlamamız devam ediyor. Hayata geçireceğimiz çalışmalarla Bayramoğlu’nun marka değerini daha da arttıracağız” diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, devam eden çalışmaları anlattıktan sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tek tek söz alan vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirirken Başkan Muzaffer Bıyık da bütün sorunları tek tek dinleyerek notlar aldı. Mahalle sakinleri sorun ve isteklerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

KOCAELİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:41

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