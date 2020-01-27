Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam öldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek aşağı düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralında Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisareyn Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Saral (61) isimli vatandaş, hava almak için binanın 2. katında bulunan evinin balkonuna çıktı. Bir süre balkonda duran Murat S., bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Murat Saral’ın balkondan aşağı düştüğünü fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Saral, ağır yaralı olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Murat Saral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saral’ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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