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Dünya evine giren çiftler en mutlu günlerinde depremzedeleri unutmadı İmzayı atıp depremzedeler için ...

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Elazığ depremi için düzenlenen yardım kampanyasında, eşyaların toplandığı alana en mutlu günlerinde gelen gelin ve damatlar, battaniye ve temizlik malzemesi yardımında bulundular.

Dünya evine giren çiftler en mutlu günlerinde depremzedeleri unutmadı İmzayı atıp depremzedeler için yardıma koştular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Elazığ depremi için düzenlenen yardım kampanyasında, eşyaların toplandığı alana en mutlu günlerinde gelen gelin ve damatlar, battaniye ve temizlik malzemesi yardımında bulundular.
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılması için İzmit Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası için İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılarak vatandaşlardan destek istendi. Dün sabah saatlerinde başlayan yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren eşyaların toplandığı kültür merkezine gelmeye başladı. 1 saat içerisinde onlarca vatandaş evinden getirdiği ve satın aldığı yardım malzemelerini yetkililere teslim etti. Yardım malzemelerinin toplandığı kültür merkezindeki nikah salonunda dünya evine giren çiftler de gelin ve damatlıklarıyla kampanya alanına gelerek destekte bulundular.

İmzayı atıp yardıma koştular
Gelinlik ve damatlıkları ile nikah merasimi için nikah salonuna gelen çiftler imzaları atmadan önce soluğu yardımların toplandığı alanda aldı. Çiftler yanlarında getirdikleri temizlik malzemeleri ve battaniyeleri, Elazığ’daki depremzedelere ulaşması için kampanya alanında yetkililere teslim etti. Çiftlerin getirdiği yardım malzemelerini ise ellerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet aldı. Başkan Hürriyet, en mutlu günlerinde Elazığ ve Malatya’daki depremzedeleri unutmayarak yardımda bulunan Zerrin Ateş ve Mehmet Mert Ünal, Derya Baykal ve Ebubekir Eryiğit, Gizem Şafak ve Bilal Fidan, Elvan Topal ve Recep Kuzu çiftlerine teşekkür ettiler.

Yardımlar gece saatlerinde yola çıkacak
Öte yandan, İzmit'te düzenlenen yardım kampanyasına bin 500'ün üzerinde kişi destek verdi. Akşam saatlerine kadar sürecek yardım kampanyasında toplanacak yardımlar gece saatlerinde deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıkarılacak.

KOCAELİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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