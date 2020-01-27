Sokak hayvanlarını sahiplendirme rekoru kırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına hizmet verdiği bakımevleri, 2019 yılında bin 899 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinden bin 899 sokak hayvanı sahiplendirildi. Bakım ve sağlık kontrolleri Bakımevlerinde yapılan küçük dostlarımız, daha sonra yeni evlerine gitmek üzere vatandaşlara teslim ediliyor. Sahiplenilen sokak hayvanının yanında vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce tasma, gezdirme aparatı, mama kabı, 3 günlük mama, bilgilendirme broşürü ve taşıma çantası bulunan sahiplendirme paketi hediye ediliyor. Sunulan pakette yavru ve büyük hayvanlar ayrı ayrı düşünülerek uygun malzemeler temin ediliyor.

Geçici bakımevinden sahiplendirilen sokak hayvanlarının içdış parazit, karma ve kuduz aşıları yapılıyor. Ayrıca hayatları boyunca gerekli aşı, tedavi ve bakımları geçici bakımevinde sağlanıyor.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde haftanın beş günü 10.0012.00 ve 14.3016.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

KOCAELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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