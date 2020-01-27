Doğa yürüyüşüne çıktılar, yarım ton çöp topladılar

Körfez’de düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar, kanyonda yarım ton çöp topladı.

Körfez Belediyesi, Nicomedia Trekking Grubu iş birliği ile Körfez’e bağlı Kutluca Köyü’nde bulunan Kıyırlı Kanyonu’nda doğa dostlarının desteği ile yarım ton çöp toplandı. Kutluca Mahalle Muhtarı Engin Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Körfez Belediyesi çevre birimi yetkilileri, Nicomedia Trekking Grubu Başkanı Erdal Gören, üyeler ve çok sayıda doğa dostu katılım sağladı.

Körfez’e bağlı Kutluca Köyün’de bulunan Kıyırlı Kanyonu ve çevresine bırakılan binlerce çöp, doğayı büyük ölçüde kirletiyordu. Körfez Belediyesi duruma sessiz kalmadı ve Nicomedia Trekking Grubu iş birliği ile ortak bir program düzenlendi. Yaklaşık kırk doğaseverin katıldığı yürüyüşte, doğa dostlarının yanlarında getirdikleri poşetlere günübirlikçilerin, ziyaretçilerin ve piknikçilerin bıraktığı yarım ton çöp toplandı.

KOCAELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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