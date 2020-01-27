İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

İHA

Kocaeli U16 Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon olan İzmit Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı kenti Marmara Bölge Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

İzmit Belediyespor U-16 Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Kocaeli U16 Kadın Basketbol Ligi’nde şampiyon olan İzmit Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı kenti Marmara Bölge Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.
Mücadele ettiği Kocaeli U16 Kadın Basketbol Ligi’nde şampiyon olan İzmit Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı Kocaeli’yi Marmara Bölge Şampiyonası’nda temsil edecek. 2529 Şubat tarihlerinde Tekirdağ’da12 takımın katılımıyla gerçekleşecek Marmara Bölge Şampiyonasında ilk 3 sırada yer alan takım Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan minik periler kupalarına kavuşurken, hedeflerinin Marmara Bölge Şampiyonasında ilk 3’e girerek İzmit’i Anadolu Şampiyonası’nda temsil etmek olduklarını ifade ettiler. Alt yapı sorumlusu Mustafa Kemal Met, Takım Menajeri Cengiz Kahraman, alt yapı hocaları Doğan Pamuklar ve Sevgi Candaz da oyuncuların yanında olarak sevinçlerine ortak oldu.

KOCAELİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağıtspor Voleybol Takımı liderlik yarışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kağıtspor Voleybol Takımı liderlik yarışını ...
Doğa yürüyüşüne çıktılar, yarım ton çöp topladılar
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşüne çıktılar, yarım ton çöp topladılar
İtfaiyeden, KOÜ Hastanesi çalışanlarına eğitim
YEREL HABERLER İtfaiyeden, KOÜ Hastanesi çalışanlarına eğitim
Sokak hayvanlarını sahiplendirme rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını sahiplendirme rekoru kırıldı
Darıca’da toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a gönderildi
YEREL HABERLER Darıca’da toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a ...
Büyükşehir’den köylere hizmet yağmuru
YEREL HABERLER Büyükşehir’den köylere hizmet yağmuru
KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü 
YEREL HABERLER KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan ...
Halk kütüphanesi ara tatilde öğrencilerin uğrak mekânı oldu
YEREL HABERLER Halk kütüphanesi ara tatilde öğrencilerin uğrak ...
Dilovası Belediyesi’nden et denetimi
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi’nden et denetimi
Dünya evine giren çiftler en mutlu günlerinde depremzedeleri unutmadı İmzayı atıp depremzedeler için yardıma koştular
YEREL HABERLER Dünya evine giren çiftler en mutlu günlerinde ...
Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem ...
İzmit Körfezi'nde deniz anası istilası
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde deniz anası istilası
Özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle geliştiriyor
YEREL HABERLER Özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle ...
Başkan Bıyık, Bayramoğlu’nda vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, Bayramoğlu’nda vatandaşları dinledi
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Dilovası Belediyesi ve Kızılay’dan depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi ve Kızılay’dan depremzedeler için ...
Gölcük depremini yaşayan Kocaelililer’den Elazığlı depremzedeler için kampanya Depremzedelere giden yardım çuvalının üzerindeki “Yıkanmış ve ütülü kıyafetler vardır. Depremi en ağır şekilde yaşayan insanlar olarak yanınızdayız. Acınız acımız, geçmiş olsun” notu dikkat çekti
YEREL HABERLER Gölcük depremini yaşayan Kocaelililer’den Elazığlı ...
İzmit'te, Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası
YEREL HABERLER İzmit'te, Elazığ depremzedeleri için yardım ...
Çayırova Belediyesi’nden depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi’nden depremzedeler için yardım ...
Kartepe Yüzme Havuzu’nda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kartepe Yüzme Havuzu’nda hummalı çalışma
Dolgu alanı meyve bahçesi oldu
YEREL HABERLER Dolgu alanı meyve bahçesi oldu
Rum çocuklarının eğitim gördüğü tarihi okul hükümet konağı oldu
YEREL HABERLER Rum çocuklarının eğitim gördüğü tarihi okul hükümet ...
Tek katlı ev yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tek katlı ev yangında küle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X