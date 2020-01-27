Kağıtspor Voleybol Takımı liderlik yarışını sürdürüyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol Takımı, Afyon Belediye Yüntaş’ı mağlup ederek liderlik yarışını sürdürdü.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Voleybol Takımı, 16. maçında İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaştı. Rakibini 31 ile geçen mavi beyazlılar liderlik yarışını sürdürdü. Mücadelenin ilk setini 2519 kazanan Kocaeli ekibi, 2. sette rakibine 2125 mağlup ayrıldı. Ligin iddialı ekiplerinden olan Afyon temsilcisine karşı iddialı oyununu sürdüren Kağıtspor, zorlu geçen 3. setten 2927 ile galip ayrıldı. Bu skor ile maç skorunda durumu 21’e getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu ve setten 2517 galip ayrılarak maçı da 31’lik skorla kazandı.

Ligde şampiyonluk yarışından kopmadan galibiyetler alan Kağıtspor, ligin 17. hafta müsabakaları kapsamında Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediye ile deplasmanda mücadele edecekler. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabaka Balıkesir Bigadiç Spor Salonunda saat 14.30’da oynanacak.

KOCAELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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