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Küçük Mert Ali, aldığı eğitimle sosyalleşti

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik açılan Bilgievleri'nde verilen eğitimlere katılan ilkokul öğrencisi Mert Ali Gündüz, iletişim problemlerini yenerek sosyalleşme imkanı buldu.

Küçük Mert Ali, aldığı eğitimle sosyalleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik açılan Bilgievleri'nde verilen eğitimlere katılan ilkokul öğrencisi Mert Ali Gündüz, iletişim problemlerini yenerek sosyalleşme imkanı buldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan ve Türkiye'de örnek eğitim projeleri arasında yer alan olan Bilgievleri, sosyal anlamda da öğrencilerin gelişimlerini olumlu etkilemeye devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışı zamanlarında eğitim aldığı Bilgievleri, ilkokul öğrencisi Mert Ali Gündüz'ün de yaşadığı davranış ve iletişim problemlerini aşmasını sağladı. Kartepe Piri Reis Bilgievi'nde yaklaşık 1 yıldır eğitim alan Mehmet Ali, yaşadığı iletişim ve davranış problemlerini aştı. Oğlunun aldığı eğitim sayesinde 1 yıl içinde arkadaşlarıyla daha iyi bir şekilde iletişim kurabilir seviyeye geldiğini söyleyen Mehmet Ali'nin annesi Selma Gündüz, “Oğlum özelikle yabancı insanlarla iletişim kurarken göz teması kurmaktan çekiniyordu. Bu durumu düzeltmek için birçok yola başvurduk. Fakat bize en çok yardımcı olan Bilgievleri oldu” dedi.
Bilgievi’nin birçok alanda oğlu için fırsat sunduğuna dikkat çeken anne Gündüz, Mert Ali'nin Bilgievi ile beraber bilgisayar bağımlılığına da son verdiğini belirtti. Kocaeli'nin her köşesinde hizmet veren Bilgievleri'nin kendi mahallelerinde de olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren anne Gündüz, “Büyükşehir’in mahallemize Bilgievi açması bizim için büyük bir fırsat. Özelikle okul dışında kalan vakitler çocuklar için oldukça verimli hale getiriliyor. Bu konu da mahallemize Bilgievi açan yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Küçük Mert Ali Gündüz ise Bilgievi’ni çok sevdiğini ve yeni arkadaşlıklar kuruduğunu ifade etti. Katıldığı atölyeler de yeni bilgiler edindiğini aktaran Mert Ali, Bilgievi’ni açarak eğitim almalarını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

KOCAELİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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