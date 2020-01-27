Kağıtspor, basketbolda liderliği bırakmıyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, UPS Spor’u mağlup ederek liderliği korudu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 15 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Kocaeli temsilcisi ligin ikinci devresinin ilk maçında UPS Spor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmadan üstün bir oyun ile 9170 galip ayrılarak liderliği bırakmadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ilk çeyreğini dengeli oyun ile 1718 önde kapatan Kağıtspor, 2. çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele aldı ve soyunma odasına 3540’lık önde döndü. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Kağıtspor, son çeyreğe 4672 gibi önemli bir farkla girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 7091 galip ayrılmayı başardı.

Haftayı lider olarak geride bırakan Büyükşehir Kağıtspor 17. hafta müsabakaları kapsamında Erzurum temsilcisi Erzurum BŞB Gençlik ile karşılaşacaklar. Maç 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 ‘da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

KOCAELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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