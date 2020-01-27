Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, arazılanan otomobili içerisindekilerle birlikte taşıyan çekici karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. Arızalanan bir otomobili içerisindeki yolcularla beraber taşıyan çekici, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlar içerisinde bulunan 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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