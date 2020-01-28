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Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İşçi Sağlığı Birimi, işçi sağlığı taramalarına devam ediyor.

Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İşçi Sağlığı Birimi, işçi sağlığı taramalarına devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İşçi Sağlığı Birimi, periyodik olarak personelin sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Sağlık taramaları Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binası ve diğer birim hizmet binalarında gerçekleştiriliyor. Sağlık taramaları kapsamında personele yönelik kan idrar, portör, solunum fonksiyon testi, odyometre, akciğer filmi, EKG gibi tetkikler gerçekleştiriliyor. Yapılan taramalarla iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve olası bir hastalık belirtileri erken teşhis edilmesi amaçlanıyor.
Personele yönelik sağlık taramalarında, bir personele birçok farklı test uygulanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir personeline 4 bin 389 solunum fonksiyon testi, 107 bin 552 kan testi, 5 bin 931 akciğer filmi, 2 bin 631 elektrokardiyografi (EKG) ve 2 bin 797 işitme testleri yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık taramalarından personelin yanı sıra Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler de yaralanabiliyor. Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalan misafirler de sağlık taramalarından istifade edebiliyor. Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü gerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırması gerekse ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakta.

KOCAELİ

28 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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