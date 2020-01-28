Ahmet Şimşirgil’den Osmanlı konferansı

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Yüce Osmanlı Devleti” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluştu.

Gebze belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Yüce Osmanlı Devleti” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluştu. TÜGVA ve Gebze Belediyesi iş birliğinde Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Program Mehteran konseri ve Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Dünya 1.’si Mehmet Bilir’in Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılışta kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “TÜGVA ve Belediyemizin iş birliğiyle yapılan bu programa geldiğiniz için en büyük teşekkürü ben sizlere takdim etmek istiyorum. Bu kaynaklar sizin bizim hepimizin dolayısıyla bu kaynaklar kullanılırken ‘Kim var?’ diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan ‘Ben Varım’ diyen bir gençliği yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bu kaynaklara sahip çıkarak tarihimize, kültürümüze, anonim değerlerimizi şevkle, aşkla koruyacağımıza, korumakla kalmayıp yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Yüce Osmanlı Devleti” konulu konferansında Osmanlı Devleti ve hükümdarlar hakkında bilinmeyenleri Gebzelilerle paylaştı. Şimşirgil, “Ünlü tarihçilerimizden Prof. Dr. Halil İnalcık şu sözü söyler. ‘Osmanlı kadar hakarete uğrayan, iftiraya uğrayan, yanlış anlatılan bir devlet ve millet gösteremezsiniz’ bu söz çok doğrudur. Bu milletin edebiyatını unutturdular, dilini bozdular, dinini değiştirdiler. Ama çok dualı bir milletiz, çok dua alan bir milletiz ki bu millet bütün dünyaya bu dini İslam’ı duyurabiliyor, anlatabiliyor. Dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun varisleriyiz. Son döneminde hasta adam diyen devletler Osmanlının yıkılışını göremeden yıkılmıştır” ifadelerini kullandı.

Program sonun da Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Ahmet Şimşirgil’e konferansı için teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu. Ahmet Şimşirgil okurları için kitaplarını imzaladı.

KOCAELİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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