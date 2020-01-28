Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor

Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ücretsiz tiyatro oyunları sahneliyor

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocukların yarıyıl tatilinde gidebilecekleri ücretsiz tiyatro etkinlikleriyle dolu bir program hazırladı. Çocukların severek izlediği tiyatrocu Zafer Aydın tarafından yazıp yönetilen 'Uzun Eşek' isimli komedi çocuk oyunu ve tiyatro eğitmeni Kemal Şamdanlı’nın yazıp yönettiği ‘Baloncu Amca’ isimli çocuk oyunu miniklere eğlenceli dakikalar yaşatırken eğitici bilgiler de verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen oyunlar, çocukların yarıyıl tatillerini keyifle, eğlenerek geçirmesine olanak sağlıyor.

KOCAELİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:18

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.