-\u00a0KOCAEL\u0130\u00b4nin K\u00f6rfez il\u00e7esinde, devrilen \u00e7ekicinin ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 otomobilde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren Naz\u0131m Zenkin (50) ile ye\u011feni Erdem Zenkin in (6) cenazeleri, topra\u011fa verilmek \u00fczere Samsun\u00b4un Havza il\u00e7esinde g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.Kaza, d\u00fcn ak\u015fam, K\u00f6rfez il\u00e7esi Hac\u0131osman Mahallesi \u0130limtepe Yolu \u00fczerinde meydana geldi. \u00dczerinde ar\u0131zalanan iki otomobil bulunan Kerim Arislan y\u00f6netimindeki 42 Z 2677 plakal\u0131 \u00e7ekici, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kontrol\u00fcnden \u00e7\u0131k\u0131p, bariyerlerin \u00fczerine devrildi. Kazada, otomobillerde bulunan Naz\u0131m Zenkin ile Erdem Zenkin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, Nurullah \u015eipal (40), Emine Zenkin (52), Muhammet Aslan (26), H\u00fcseyin Zenkin (43) ve Ay\u015fe Zenkin (53) ile \u00e7ekici s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Kerim Arislan (23) yaraland\u0131. Yaral\u0131 6 ki\u015fi, ambulanslarla kald\u0131r\u0131ld\u0131klar\u0131 hastanelerde tedaviye\u00a0al\u0131nd\u0131.Kazada ya\u015fam\u0131n\u0131 kaybeden Naz\u0131m Zenkin ile ye\u011feni Erdem Zenkin\u00b4in cenazeleri, yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan al\u0131narak topra\u011fa verilmek \u00fczere Samsun\u00b4un Havza il\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.