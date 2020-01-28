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Eşinden ayrılan pideci intihar etti

DHA

İZMİT´te, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öne sürülen pide restoranı işleten Mehmet Ç. (36), evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, Akarca Mahallesi Kar Çiçeği Sokak´ta meydana geldi. Eşiyle bir süre önce ayrılan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mehmet Ç., bir arkadaşı ile birlikte kaldığı evde kendisini mutfaktaki doğal gaz borusuna astı. Sabah saatlerinde çıktıktan sonra saat 11.00 sıralarında dönen ev arkadaşı A.A. (41), Mehmet Ç.'yi asılı buldu. Aldığı bıçak ile ipi kesen A.A., daha sonra 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Mehmet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

KOCAELİ

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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