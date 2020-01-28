Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Paris’te yapılan Premier Lig müsabakalarında zirvenin sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Fransa’dan Altın Madalya ile döndü. Tokyo Olimpiyatları için mücadelesini sürdüren Milli Sporcumuz Şamdan, Paris’te yapılan Premier Lig müsabakalarında zirvenin sahibi oldu. Elde ettiği puanlarla sıralamada kategorisinin ikinci sırasına ulaşan Şamdan, çok büyük avantaj elde ederken, muhteşem performansıyla Olimpiyatlara bir kez daha göz kırptı. 88 Ülkeden kategorilerinde dünyanın en iyisi 742 sporcunun mücadele ettiği Karate 1 Premier Lig Paris etabında genç sporcumuz birbirinden güçlü rakiplerine karşı açık üstünlük kurarak Altın madalya ile elde etti.

Büyük sevince yol açan Paris zaferi için mutluluğunu gizleyemeyen Teknik Direktör Adnan Şamdan, yaptığı açıklamada, “Adım adım Olimpiyatlara yaklaşırken Paris’te muhteşem bir zafere imza attık. Önümüzde 1 Avrupa Şampiyonası 3 Premier Lig müsabakası daha var, ancak Olimpiyat vizesi alacak sıraya yükselerek çok büyük avantaj elde etik ve psikolojik üstünlüğü ele geçirdik. Kalan müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Japonya vizesi alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Zaferi değerlendiren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül ise, “Kulüp olarak Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’ın da desteğiyle tüm sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Eray Şamdan’ın Paris zaferiyle Tokyo’ya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. İnanıyoruz ki genç sporcumuz Olimpiyatlarda hem Ülkemizi hem de Darıcamızı en iyi şekilde temsil edecek ve kentimize bir ilki yaşatacaktır.” diye konuştu.

Elde edilen başarıdan dolayı milli sporcu Eray Şamdan’ı tebrik ederek olimpiyatlara katılacaklarına inandığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, "Milli sporcumuz Eray Şamdan’ın olimpiyatlara katılacağına inancımız tam. Darıca Belediyesi olarak her zaman arkasındayız. Spora ve sporcuya her zaman destek veren bir belediye anlayışıyla spora olan desteğimiz artarak devam edecek. Altın madalya kazanan sporcumuzu, antrenörlerini ve kulüp başkanımızı bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu yolun sonu Olimpiyatlar olacak” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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