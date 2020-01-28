Kan kanseri teşhisi konulduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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İZMİT'te, Kübra Ataş (26), karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri teşhisi konulduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Ataş, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle aynı mahallede bulunan sağlık merkezine başvurdu. Kübra Ataş'a yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kübra Ataş, tedavi altına alındı. Ancak dün yaşamını yitirdi.

Kübra Ataş'ın cenazesi, bugün Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.



KOCAELİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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