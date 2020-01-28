Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak´ta öğle saatlerinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yusuf K.´nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yusuf K.´nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Yusuf K.´nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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