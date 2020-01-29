Türk özel eğitimcilerin başarısı Almanya’ya uzandı Onlarca çocuğu sağlığına kavuşturan rehabilitasyon merkezinin başarısı sınırları aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk özel eğitimcilerin başarısı Almanya’ya uzandı Onlarca çocuğu sağlığına kavuşturan ...

İHA

Kocaeli'de otizm, gelişim geriliği, dil ve konuşma problemleri yaşayan çocukların eğitiminde gösterdikleri başarı ile yabancı ailelerin ilgi odağı olan özel eğitim rehabilitasyon merkezinin yöneticileri, deneyimlerini Alman uzmanlar ve ailelerle paylaştı.

Türk özel eğitimcilerin başarısı Almanya’ya uzandı Onlarca çocuğu sağlığına kavuşturan rehabilitasyon merkezinin başarısı sınırları aştı

Kocaeli’de otizm, gelişim geriliği, dil ve konuşma problemleri yaşayan çocukların eğitiminde gösterdikleri başarı ile yabancı ailelerin ilgi odağı olan özel eğitim rehabilitasyon merkezinin yöneticileri, deneyimlerini Alman uzmanlar ve ailelerle paylaştı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen otizm, gelişim geriliği, dil ve konuşma problemleri yaşayan birçok çocuğun sağlığına kavuşmasını sağlayan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerini deneyimlerini, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen seminerde Alman doktor, eğitimci, psikolog, pedagog, terapist ve ailelerle paylaştı. Almanya’da yaşayan Havva Ekiz isimli bir Türk anne, oğlunun Kocaeli’deki rehabilitasyon merkezinde yaşadığı davranış problemlerini aşması sonrasında, benzer problemleri yaşayan ailelere umut olabilmek için Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerini deneyimlerini paylaşmak için Stuttgart’a davet etti.

Türk eğitimciler deneyimlerini paylaştı
Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucuları Mehmet Ali Kaşka, Vasıf Evren ile Eğitim Koordinatörü Dilek Güner, davet üzerine düzenlenen seminerde deneyimlerini aktardı. Seminere Alman doktorlar, eğitimciler, psikologlar, pedagoglar, terapistler, Almanya’da bulunan Türk Aileleri Derneği üyeleri ve özel çocuğu olan Türk ve Alman aileler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde rehabilitasyon merkezi kurucuları Kaşka, Evren ve Güner, katılımcılara Türkiye’de özel eğitimdeki farklar ve kullandıkları yöntemlerle elde ettikleri başarı örnekleri hakkında önemli bilgiler aktardı.

“Dünyaya başarıları ile örnek olabilecek bir özel eğitim merkezi hedeflemiştik”
Seminerde konuşan Mehmet Ali Kaşka, “6 yıl önce bu merkezi açarken tüm dünyaya başarıları ile örnek olabilecek bir özel eğitim merkezi hedeflemiştik. Bu nedenle kuruma tüm uluslar tarafından bilinen bir isim olan Atlantis ismini verdik. Kurumumuza dünyanın birçok ülkesinden özel çocuk aileleri gelerek hizmet almaktadırlar. Ailelerimizin kısa süre içerisinde çocuklarında gördükleri pozitif gelişimler bizleri de gururlandırmaktadır. Misafirlerimizi buradan mutlu göndermenin mutluluğunu Atlantis ekibi olarak yaşıyoruz. Özellikle bugün burada doktor, eğitimci, terapistler ve ailelerin; yani bir çocuğa dokunması gereken herkesin burada olmasının bu konu üzerinde bilinçlenmesinin çocuklarımıza çok büyük bir katkısı olacaktır. Bu da bizleri ayrıca mutlu etmektedir” dedi.

“Manevi boyutu tarif edilemez bir mutluluk kaynağı”
Rehabilitasyon merkezinin kuruculardan Vasıf Evren de yaptığı konuşmada, daha fazla çocuğa dokunmak için titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Kurumda ticari bir kaygı taşımadan verdikleri eğitimle çocukların sağlığına kavuşmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Evren, “Bugün burada çocuklara fayda sağlamış olduğumuzu görmek bile bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu işlerdeki kazancın ticari değil, manevi boyutu tarif edilemez bir mutluluk kaynağı” diye konuştu..

Özel eğitimin inceliklerini anlattılar
Daha sonra merkezde uyguladıkları eğitim yöntemleri hakkında bilgiler aktaran Eğitim Koordinatörü Dilek Güner, özel eğitimde bireysel olarak hazırlanan yoğun eğitim programının yanı sıra, duyu bütünleme, at terapisi, havuz terapisi, spor eğitimi, oyun terapisi ve berard gibi yardımcı metotların çocuğun gelişiminde ve otizm tanısının kalkmasında büyük önem taşıdığını belirtti. Aileleri çocuklarında herhangi bir gelişim farklılığı gördüklerinde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmaları konusunda da uyaran Güner, yanlış bilgilerin çocukların gelişim sürecini olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekti.
Semineri dikkatle takip eden katılımcılar, konuşmacılara teşekkür ederek, yakın tarihte düzenlenecek olan bir seminerde tekrara bir araya gelmek istediklerini söylediler.

KOCAELİ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi
YEREL HABERLER Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi
Fethiye Caddesi yeni yüzüne ortak akılla kavuşacak
YEREL HABERLER Fethiye Caddesi yeni yüzüne ortak akılla kavuşacak
Başkan Söğüt, projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, projeleri yerinde inceledi
İzmit'te lösemi hastaları için farkındalık oluşturuldu
YEREL HABERLER İzmit'te lösemi hastaları için farkındalık ...
Kan kanseri teşhisi konulduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kan kanseri teşhisi konulduktan 2 gün sonra hayatını ...
26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri ...
İzmit’te cami bahçeleri çiçeklerle donatılıyor
YEREL HABERLER İzmit’te cami bahçeleri çiçeklerle donatılıyor
Eşinden ayrılan pideci intihar etti
YEREL HABERLER Eşinden ayrılan pideci intihar etti
Yarımca’ya yakışan bir tesis olacak
YEREL HABERLER Yarımca’ya yakışan bir tesis olacak
Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı
YEREL HABERLER Şamdan olimpiyat yolunda bir engeli daha aştı
Devrilen çekicinin üzerindeki otomobilde ölen amca- yeğen Samsun´da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Devrilen çekicinin üzerindeki otomobilde ölen amca- ...
Genç kadın 4 günde lösemiye yenik düştü
YEREL HABERLER Genç kadın 4 günde lösemiye yenik düştü
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Elazığ’a gitti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Elazığ’a gitti
Sigara sarma makinesine elini kaptıran kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sigara sarma makinesine elini kaptıran kadını itfaiye ...
Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor
YEREL HABERLER Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor
Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor
YEREL HABERLER Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini ...
Sokak köpeğini tüfekle vurdular
YEREL HABERLER Sokak köpeğini tüfekle vurdular
Judoculardan madalya yağmuru
YEREL HABERLER Judoculardan madalya yağmuru
Ürettiği çorba ile soğuk algınlığına savaş açtı 5 çorbanın karışımı ile hazırlanan şifa deposu yoğun ilgi görüyor Soğuk algınlığından korunmak isteyenler çorba içmeye koşuyor
YEREL HABERLER Ürettiği çorba ile soğuk algınlığına savaş açtı 5 ...
Dilovası’nda hayırseverlerin yardım tırları deprem bölgesine uğurlandı
YEREL HABERLER Dilovası’nda hayırseverlerin yardım tırları deprem ...
Kartepe muhtarlar Antik Köfte'de buluştu
YEREL HABERLER Kartepe muhtarlar Antik Köfte'de buluştu
Yarıyıl tatilinde 668 okul ilaçlandı
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinde 668 okul ilaçlandı
Kartepe’den Elazığ’a ısıtan yardım
YEREL HABERLER Kartepe’den Elazığ’a ısıtan yardım
Ahmet Şimşirgil’den Osmanlı konferansı
YEREL HABERLER Ahmet Şimşirgil’den Osmanlı konferansı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X