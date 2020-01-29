Türk özel eğitimcilerin başarısı Almanya’ya uzandı Onlarca çocuğu sağlığına kavuşturan rehabilitasyon merkezinin başarısı sınırları aştı

Kocaeli’de otizm, gelişim geriliği, dil ve konuşma problemleri yaşayan çocukların eğitiminde gösterdikleri başarı ile yabancı ailelerin ilgi odağı olan özel eğitim rehabilitasyon merkezinin yöneticileri, deneyimlerini Alman uzmanlar ve ailelerle paylaştı.



Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen otizm, gelişim geriliği, dil ve konuşma problemleri yaşayan birçok çocuğun sağlığına kavuşmasını sağlayan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerini deneyimlerini, Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen seminerde Alman doktor, eğitimci, psikolog, pedagog, terapist ve ailelerle paylaştı. Almanya’da yaşayan Havva Ekiz isimli bir Türk anne, oğlunun Kocaeli’deki rehabilitasyon merkezinde yaşadığı davranış problemlerini aşması sonrasında, benzer problemleri yaşayan ailelere umut olabilmek için Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerini deneyimlerini paylaşmak için Stuttgart’a davet etti.



Türk eğitimciler deneyimlerini paylaştı

Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucuları Mehmet Ali Kaşka, Vasıf Evren ile Eğitim Koordinatörü Dilek Güner, davet üzerine düzenlenen seminerde deneyimlerini aktardı. Seminere Alman doktorlar, eğitimciler, psikologlar, pedagoglar, terapistler, Almanya’da bulunan Türk Aileleri Derneği üyeleri ve özel çocuğu olan Türk ve Alman aileler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde rehabilitasyon merkezi kurucuları Kaşka, Evren ve Güner, katılımcılara Türkiye’de özel eğitimdeki farklar ve kullandıkları yöntemlerle elde ettikleri başarı örnekleri hakkında önemli bilgiler aktardı.



“Dünyaya başarıları ile örnek olabilecek bir özel eğitim merkezi hedeflemiştik”

Seminerde konuşan Mehmet Ali Kaşka, “6 yıl önce bu merkezi açarken tüm dünyaya başarıları ile örnek olabilecek bir özel eğitim merkezi hedeflemiştik. Bu nedenle kuruma tüm uluslar tarafından bilinen bir isim olan Atlantis ismini verdik. Kurumumuza dünyanın birçok ülkesinden özel çocuk aileleri gelerek hizmet almaktadırlar. Ailelerimizin kısa süre içerisinde çocuklarında gördükleri pozitif gelişimler bizleri de gururlandırmaktadır. Misafirlerimizi buradan mutlu göndermenin mutluluğunu Atlantis ekibi olarak yaşıyoruz. Özellikle bugün burada doktor, eğitimci, terapistler ve ailelerin; yani bir çocuğa dokunması gereken herkesin burada olmasının bu konu üzerinde bilinçlenmesinin çocuklarımıza çok büyük bir katkısı olacaktır. Bu da bizleri ayrıca mutlu etmektedir” dedi.



“Manevi boyutu tarif edilemez bir mutluluk kaynağı”

Rehabilitasyon merkezinin kuruculardan Vasıf Evren de yaptığı konuşmada, daha fazla çocuğa dokunmak için titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Kurumda ticari bir kaygı taşımadan verdikleri eğitimle çocukların sağlığına kavuşmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Evren, “Bugün burada çocuklara fayda sağlamış olduğumuzu görmek bile bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu işlerdeki kazancın ticari değil, manevi boyutu tarif edilemez bir mutluluk kaynağı” diye konuştu..



Özel eğitimin inceliklerini anlattılar

Daha sonra merkezde uyguladıkları eğitim yöntemleri hakkında bilgiler aktaran Eğitim Koordinatörü Dilek Güner, özel eğitimde bireysel olarak hazırlanan yoğun eğitim programının yanı sıra, duyu bütünleme, at terapisi, havuz terapisi, spor eğitimi, oyun terapisi ve berard gibi yardımcı metotların çocuğun gelişiminde ve otizm tanısının kalkmasında büyük önem taşıdığını belirtti. Aileleri çocuklarında herhangi bir gelişim farklılığı gördüklerinde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmaları konusunda da uyaran Güner, yanlış bilgilerin çocukların gelişim sürecini olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekti.

Semineri dikkatle takip eden katılımcılar, konuşmacılara teşekkür ederek, yakın tarihte düzenlenecek olan bir seminerde tekrara bir araya gelmek istediklerini söylediler.

KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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