Kocaeli’de yangında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 9 gün önce çıkan yangında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Ocak günü İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaralanan yatalak hasta Halit Tanık(68) ve Adnan S.'yi kurtararak, yangını söndürdü. Ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Halit Tanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangından 9 gün sonra hayatını kaybeden şizofreni hastası emekli polis memuru Tanık’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Afyon Sandıklı’ya gönderildi.

KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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