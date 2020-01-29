Büyükşehir’den ‘cenaze hizmetleri’ ekiplerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye bünyesinde bulunan cenaze hizmetleri personeline “Vatandaşla Etkili İletişim” konulu eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında da hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde vatandaşlara cenaze hizmetleri veren personele yönelik “Cenaze Hizmetlerinde Vatandaşla Etkili İletişim” eğitimi verildi. Psikolog Sümbül Yaşayan Zararsız tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, yöneticiler ve cenaze hizmetlerinde görevli personeller katıldı.

Katılımcılara iletişim konusunda önemli bilgiler veren Psikolog Sümbül Yaşayan Zararsız, “Sözlü iletişimin yanı sıra beden dili de iletişimin temel taşlarındandır. Ayrıca dolaysız, açık ve dürüst olmalı ve karşımızdakini etkin bir şekilde dinlemeliyiz. Birbirimizi doğru anlayabilmek ve dolayısıyla etkili bir iletişim sağlayabilmek için bunlar önemli unsurlardır. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz ve yas sürecindeki insanların acılarına ortak oluyorsunuz. Bu noktada empati ile yaklaşıp insanların o an yaşadığı duyguları sahiplenmeli ve davranışlarınıza ayrı bir hassasiyet göstermelisiniz” diye konuştu.

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