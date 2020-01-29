İzmit Belediyesi ‘Sosyal Hizmet Uzmanı Sınavı’ başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından işe alınacak 3 sosyal hizmet uzmanı personelinin alımı için 6 Şubat tarihinde sınav düzenlenecek.

İzmit Belediyesi tarafından, belediye iştiraki BEKAŞ A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere, 3 adet sosyal hizmet uzmanı alımı yapılacak. Personel alımı için İzmit Belediyesi tarafından 6 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da Belsa Plaza 9. katta giriş sınavı düzenlenecek. Sınav için başvurular, 29 Ocak31 Ocak tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru sürecinin ardından 6 Şubat’ta sınava girecek olan adaylardan sınavda başarı gösterenler 14 Şubat Cuma günü mülakata tabi tutulacak. Mülakatın ardından, personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular BEKAŞ A.Ş.’ye, elektronik posta yoluyla yapılacak.

KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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