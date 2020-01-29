Ereğli sahili yeşile bürünüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli sahil parkında ağaçlandırma gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Karamürsel ilçesi Ereğli Sahil Parkı yürüyüş yolundaki uygun alanlara fidan dikti. Yapılan çalışma ile sahil parkının görünümü daha da yeşil bir çehreye büründü. Ereğli Sahil Parkı’nda yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, pembe çiçekli akasya, ıhlamur çınar ve goldrider türlerinde fidanlar dikildi. Sahil parkındaki 500 metrekare alanda da toprak tesviyesi yapıldı. 8 personel ile yapılan fidan dikiminden sonra sahil parkında ağaçların budamaları yapılıyor.

Ekipler fidan dikimlerinin yanı sıra, sahil parkında form budama çalışması da gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde iğne yapraklı ağaçların, bahar ve yaz ayları gelmeden form budamaları yapılıyor. Ekipler ayrıca D130 karayolu üzerinde bulunan ağaçlarında da budamasını gerçekleştiriyor.

KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:20

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.