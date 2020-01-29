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Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son verdi

DHA

- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, bir ortaokulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Gülden A. (38), 4´üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, bir ortaokulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Gülden A. (38), 4´üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi´nde meydana geldi. İlçede bulunan bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni Gülden A., evde yalnız başınayken 4´üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden komşuları, 112 Acile haber verdi. Gülden A., adrese sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Ancak Gülden A. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bir çocuk annesi olan Gülden A.´nın ölümü, yakınları ve komşularını yasa boğdu.
Olay hakkında soruşturma başlatılırken, Gülden A.'nın, "Bu hayat bana ağır geldi, çocuğuma iyi bakın" yazılı not bıraktığı iddia edildi.

KOCAELİ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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