Başkan Büyükakın; “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”

Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcuları aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret etti. Kocaelispor Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Başkan Büyükakın’a eşlik etti. Futbolculara tatlı ikram eden ve antrenman sahasında sohbet eden Başkan Büyükakın, “Kocaelispor ilk hedefine ulaşmasına sayılı haftalar kaldı” diyerek genel bir değerlendirme sorusu soran spor muhabirine cevaben, “İlk hedefe ulaşma konusunda zerre kadar zaten şüphemiz yoktu. Bu sene bu iş tamam. Bir üst lige çıkacağız. Bizim için bu yolun başlangıcıdır. Bizim hedefimiz bir üst lige çıkmak değil. Bizim hedefimiz Süper Lig’e çıkmaktır” dedi.

“Ben bu takımın Süper Lig’e çıkacağına yürekten inanıyorum” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bunun için tüm hazırlılarımızı yaptık. Zihin olarak hem bizler hazırız hem de kent hazır. Sadece bundan sonraki süreçte yönetim olarak ve yönetimin arkasında duran belediye başkanları, kentin kanaat önderleri, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarının tamamı doğru adımlar atmalı, doğru hamleler atmalıdır. Bize göre bu doğru adımlar birkaç noktadan yürümelidir. Birincisi kulübün mali yapısıdır. Kulübün mali yapısının kalıcı olarak güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atmak için bir taraftan çalışıyoruz. Şimdiye kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük destek verdik. Bunu kent kamuoyu da biliyor, ilgilenen yöneticilerimizde biliyor. Daha öncesinde KEV tesislerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasıyla ilgili başlayan bir süreç vardı. Ben o zaman Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterdim. Geçmiş dönem belediye başkanımızın talimatlarıyla o zaman aşağı yukarı 55 milyon civarında, bunun 10 milyonu yurt yapılmak üzere ayırdığımız 45 milyon TL’lik bir destek sağladık. Arada sırada verilen ufak tefek destekleri hariç tutarsak bu sezonda 13 milyon civarında bir destek sağladık” diye konuştu.

Mali destekler konusunda açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Ben Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini söylüyorum. Şuan içinde bulunduğumuz tesis desteğini Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt bir ricamızla hemen yerine getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ama dökme suyla değirmen dönmez. Süper Lig’i hedefleyen Kocaelispor’un çok daha sağlıklı bir mali altyapıya kavuşması lazımdır. Bunun için Kocaelispor’a sürekli gelir getirecek ve sırtındaki yumurta küfelerden kurtaracak bir takım adımlar atmak için yönetimle özel görüşmeler yapıyoruz. Diğer taraftan bu takımın çok güçlü bir altyapısının olması gerekiyor. Altyapı, kulüpler açısından futbolcularının transferleri yani kulüp için aynı zamanda çok önemli bir gelir desteği demektir. Kocaelispor’un hem sporcu yetiştiren bir altyapıya hem de sonrasında transfer ederek kendine gelir getiren bir kaynağa da sahip olması lazım. Bu tarafta bizim unutmamamız gereken bir diğer bir başlık da sahiplenmedir” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:20

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.