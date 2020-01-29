53 bin TL ceza kesilen kaçak yapı yıkılacak

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında,

belediye sınırlarındaki bir kaçak inşaat için 54 bin 673 TL cezai işlem uygulanarak yıkılmasına karar verildi.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından İzmit sınırları içinde bulunan hane, iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları, market, AVM ve konteynerlerden toplanan kağıt, karton, plastik, cam gibi karışık ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi için ihale gerçekleştirildi. 3 yıl süreli olarak düzenlenen ve tek firmanın katıldığı ihalede bir firma ton başına 23 TL teklif verdi. İhale sonucunun değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.

Atık ihalesi ardından toplantıda Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne ait toplam 14 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kaçak inşaat için 54 bin 673 TL cezai işlem uygulanması ve yıkım kararı encümende onaylanırken, Ömerağa Mahallesi 297 ada 1 numaralı parselde yapılan yıkım çalışması esnasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve kontrolsüz çalışma şartları nedeniyle 17 bin 96 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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