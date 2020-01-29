Evi yanan aileye tadilat desteği

Körfez ilçesinde çıkan yangında hasar gören evde tadilat çalışması yürüten Körfez Belediyesi ekipleri, kapı ve mutfak dolaplarını değiştirdi.

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Meriç Sokak'ta elektrik kontağından çıkan yangın sonrası bir ailenin evi kullanılmaz hale geldi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt te acı olay sonrası ziyarette bulunarak gerekli yardımın yapılması yönünde ekiplere talimat verdi. Şener Söğüt’ün talimatı sonrasında Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eksik noktalara alçı ve sıva çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra çıkan yangın dolayısıyla yanan ve küle dönen ev içerisindeki kapı ve mutfak dolapları da Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Aile mensupları Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek, “Körfez Belediyesi’nin ve Başkanımız Şener Söğüt’e desteği için teşekkür ederiz” dedi.

Ekipler ise çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:20

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.