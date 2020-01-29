Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyde Duran'ı evinde tabancayla vurarak öldüren Mürsel E., 2 gün sonra aynı tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Zübeyde Duran, 19 Ocak günü, Çayırova'ya bağlı Emek Mahallesi 54'üncü Sokak'taki evine gelen sevgilisi Mürsel E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Mürsel E. üzerinde bulunan tabancayı çıkartıp, ateşleyerek Zübeyde Duran'ı vurdu. Zübeyde Duran yaşamını yitirirken, Mürsel E. kaçtı.

Ortadan kaybolan Mürsel E., olaydan iki gün sonra, 21 Ocak günü, Gebze'de boş bir arazide cinayeti işlediği tabancayı başına dayadıktan sonra ateşledi. Mürsel E., olay yerinde yaşamını yitirdi.



KOCAELİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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