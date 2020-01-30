Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor

DHA

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde bulunan tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakanlık tarafından tescillenen 15 tarihi yapı restore edilecek.  

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde bulunan tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakanlık tarafından tescillenen 15 tarihi yapı restore edilecek.  
Dilovası Tavşancıl Mahallesi´nde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli 65 tarihi yapının 15´inin, restore edilip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Tavşancıl´ın eski tarihi dokusunu korumak adına kaderine terk edilen binaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve turizme açılması için bölgede çalışmalar başladı. Yapılan projenin tamamlanmasının ardından Tavşancıl´ın birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacağına inandıklarını belirten mahalle sakinleri bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TURİZME KATKI SAĞLAMAK'
Projenin tamamlanmasının ardından Tavşancıl'a çok sayıda yerli ve yabancı turistin geleceğini ifade eden Tavşancıl Mahallesi Muhtarı Kenan Keleş, "Mahallemizde restore edilmeyi bekleyen 65 tane tescilli bina var Dilovası Belediyesi'nin girişimleriyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde bir çalışma başlattık. İlk adım olarak mahallemizdeki 15 tane tescilli binanın restore edilmesi için anlaşma sağlandı. Evraklar hazırlandı ve bu evleri restore edilip yeniden hayata kazandırmayı planlıyoruz. Mahallemizde 200-300 yıllık tarihi binalar var, 10 sene içerisinde mahallemizde bulunan 4 ev restore edildi ve mahallemize kazandırıldı, Sırada 15 bina daha restore edilmeyi bekliyor. Öncelikli hedefimiz turizme katkı sağlamak. Bunun örnekleri var, Ankara Beypazarı Evleri, Eskişehir Odunpazarı Evleri gibi örnekler var elimizde. Buralar gibi bir çalışma yapabilirsek Tavşancıl'a önemli bir değer katacağımıza inanıyorum" dedi. 
'TAVŞANCIL 700 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP' 
Tavşancıl Mahallesi'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten mahalle sakini Murat Özdemir şunları söyledi:  
"Kocaeli bir sanayi kenti ve biz Tavşancıl'ı bir turizm beldesi haline getirmek istiyoruz. Tavşancıl, yaklaşık 600-700 yıllık bir tarihi geçmişe sahip ama yıllardan beri tarihi evler üzerinde bakım yapılmamış. Son 10 yılda 4-5 tane tarihi bina restore edildi, şimdi de yapılan yeni girişimlerle 15 bina restore edilecek. Vatandaşlar buradaki evlerden ümidini kesmişken bu binalar yeniden hayat buluyor. Tavşancıl yakınlarında bulunan birçok mahalle artık sanayi bölgesi oldu. Biz Tavşancıl Mahallesi olarak turizm bölgesi olabiliriz. İstanbul'un dibindeyiz, kafa dinlemek için, hafta sonu günübirlik ziyaretler için çok ideal bir yer, bu zamana kadar harekete geçilmediği için bu fırsatı değerlendiremedik. Umuyoruz ki bu proje kente değer katacaktır."

KOCAELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 ...
D100’de otomobil kamyona çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı Araçta sıkışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER D100’de otomobil kamyona çarptı: 2’si çocuk 4 ...
Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
YEREL HABERLER Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
Evi yanan aileye tadilat desteği
YEREL HABERLER Evi yanan aileye tadilat desteği
53 bin TL ceza kesilen kaçak yapı yıkılacak
YEREL HABERLER 53 bin TL ceza kesilen kaçak yapı yıkılacak
Sevgilisini öldüren şahıs intihar etti
YEREL HABERLER Sevgilisini öldüren şahıs intihar etti
Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son ...
Cezaevinin kantinine hırsız girdi
YEREL HABERLER Cezaevinin kantinine hırsız girdi
Başkan Büyükakın; “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e ...
Çayırova’nın yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı
YEREL HABERLER Çayırova’nın yardım paketlerinden çıkan mektuplar ...
86 yaşındaki adam, yalnızlığını çiçeklerle aşıyor
YEREL HABERLER 86 yaşındaki adam, yalnızlığını çiçeklerle aşıyor
Eşinin dövdüğü kadın, yatağa mahkum oldu
YEREL HABERLER Eşinin dövdüğü kadın, yatağa mahkum oldu
İş yeri hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER İş yeri hırsızları tutuklandı
Kağıtsporlu halterciler 4 madalyayla döndü
YEREL HABERLER Kağıtsporlu halterciler 4 madalyayla döndü
Ereğli sahili yeşile bürünüyor
YEREL HABERLER Ereğli sahili yeşile bürünüyor
İzmit Belediyesi ‘Sosyal Hizmet Uzmanı Sınavı’ başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi ‘Sosyal Hizmet Uzmanı Sınavı’ ...
Kocaman'dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Kocaman'dan kan bağışı çağrısı
Büyükşehir’den ‘cenaze hizmetleri’ ekiplerine eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ‘cenaze hizmetleri’ ekiplerine eğitim
Kaza yapan otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı
Kocaeli’de yangında yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli’de yangında yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kış Akademileri’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kış Akademileri’ne yoğun ilgi
İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele verdi
YEREL HABERLER İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele ...
Türk özel eğitimcilerin başarısı Almanya’ya uzandı Onlarca çocuğu sağlığına kavuşturan rehabilitasyon merkezinin başarısı sınırları aştı
YEREL HABERLER Türk özel eğitimcilerin başarısı Almanya’ya ...
Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi
YEREL HABERLER Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X