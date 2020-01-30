Başkan Büyükakın, koltuğunu özel öğrencilere bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, makam koltuğunu 17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde dereceye giren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine devretti.

17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde dereceye girerek altın madalya kazanan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın makamına konuk oldu. Yarışmada öğrencilerin başarı sağlamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükakın, makam koltuğunu özel ve yetenekli öğrencilere bıraktı. Ziyarete Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimcileri katıldı.

Elde edilen başarının detaylarını dinleyen Başkan Büyükakın, özel öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Dünya Şefler Birliğinin (WACS) katılımıyla Tüm Aşçılar Federasyonu (TAF) tarafından 2528 Aralık 2019 tarihleri arasında Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan festival kapsamında çeşitli dallarda yemek yarışmaları düzenlenen yarışmada Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Gülseren Paliç, Yunus Emre Alphan ve Esra Sezer’i katıldıkları dalda dereceye girerek 3 altın madalya kazandı. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Emel Ulukut’un oluşturduğu özel öğrenciler üç ay boyunca hazırlık yaptı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, üç renkli patates salatası, kule browni pasta ve arpa şehriye soğuk salatası hazırladıkları yarışmada, her biri dünyaca ünlü şeflere kendilerini göstererek tüm katılımcıların takdirlerini topladı. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek tarafından Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine verilen üç altın madalya ve özel eğitim yarışması sertifikası da özel öğrenciler tarafından Başkan Büyükakın’a gösterildi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarından ardından sona erdi.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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