Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

İHA

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başlatılan plan çalışmaları nedeniyle Çerkeşli Mahallesi'nde Halk Meclisi düzenleyerek mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi.

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başlatılan plan çalışmaları nedeniyle Çerkeşli Mahallesi’nde Halk Meclisi düzenleyerek mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in sürdürdüğü Halk Meclisi toplantılarının son durağı Çerkeşli Mahallesi oldu. Çerkeşli Halk Meclisi’ne Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Çerkeşli halkı katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şayir, “Çerkeşli Mahallemizde başlattığımız yeni planlamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak, varsa sıkıntıları dinleyerek çözüm üretmek için buradayız. Biz tüm Dilovası’nda olduğu gibi Çerkeşli Mahallemizde attığımız tüm adımlarda halkımızın tamamına yakınının mutlu olabileceği bir planlama yapmak istiyoruz” dedi.
Çerkeşli Mahallesi’nin konumu itibari ile göç alabilecek mahallelerin başında geldiğini ifade eden Şayir, “TOKİ bölgeye önemli sayıda konutlar yapacak. Bizde belediye olarak, ‘Yükselen Şehir Dilovası’ vizyonumuzla tüm mahallelerimizde olduğu gibi Çerkeşli Mahallemizin de geleceğini en mükemmel şekilde düşünerek planlamak istiyoruz.Şuan ki planlar 0.90 emsal’e göre planlanarak yapıldı. 3 kat imar olacak. Her türlü sosyal donatılar, okul, ibadethaneler de tasarlanarak yapılacak. Alt yapısı, doğalgaz elektrik, su ve kanalizasyon hatları ilerde yaşanacak nüfus artışına göre planlandı. Tüm gayretimiz Çerkeşlilerin planlı bir mahallede, huzur ve refah içinde kaliteli bir yaşam sürmesi için” diye konuştu.
Başkan Hamza Şayir’in konuşmasının ardından Halk Meclisine katılan vatandaşlar tek tek söz alarak hem yapılacak olan planlar hem de mahallenin sorunlarını aktardılar.

KOCAELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin yakıt deposundaki 18 kilo esrarı 'Millow' buldu
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt deposundaki 18 kilo esrarı 'Millow' ...
Mobil araç sokak hayvanlarının hizmetinde
YEREL HABERLER Mobil araç sokak hayvanlarının hizmetinde
Prof. Dr. Barış: Uzak depremler, birbirini tetiklemiyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Barış: Uzak depremler, birbirini ...
Playjolu Akçaray durağı 100 bin yolcuya ulaştı
YEREL HABERLER Playjolu Akçaray durağı 100 bin yolcuya ulaştı
Başkan Söğüt öğrencilerle birlikte satranç oynadı
YEREL HABERLER Başkan Söğüt öğrencilerle birlikte satranç oynadı
Eşini öldüresiye döven eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini öldüresiye döven eden koca tutuklandı
Başkan Büyükakın, koltuğunu özel öğrencilere bıraktı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, koltuğunu özel öğrencilere bıraktı
(Özel) Doğada yaralanan ’şahinler’ hayvanat bahçesinde iyileşiyor Yaralı kuşlar için hazırlanan özel kafeste avcılık içgüdüleri tekrar kazandırılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Doğada yaralanan ’şahinler’ hayvanat ...
Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları ...
Yrd. Doç. Dr. Gümüştaş ergen jinekolojisi hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Yrd. Doç. Dr. Gümüştaş ergen jinekolojisi hakkında ...
Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 ...
D100’de otomobil kamyona çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı Araçta sıkışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER D100’de otomobil kamyona çarptı: 2’si çocuk 4 ...
Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
YEREL HABERLER Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
Evi yanan aileye tadilat desteği
YEREL HABERLER Evi yanan aileye tadilat desteği
53 bin TL ceza kesilen kaçak yapı yıkılacak
YEREL HABERLER 53 bin TL ceza kesilen kaçak yapı yıkılacak
Sevgilisini öldüren şahıs intihar etti
YEREL HABERLER Sevgilisini öldüren şahıs intihar etti
Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son ...
Cezaevinin kantinine hırsız girdi
YEREL HABERLER Cezaevinin kantinine hırsız girdi
Başkan Büyükakın; “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e ...
Çayırova’nın yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı
YEREL HABERLER Çayırova’nın yardım paketlerinden çıkan mektuplar ...
86 yaşındaki adam, yalnızlığını çiçeklerle aşıyor
YEREL HABERLER 86 yaşındaki adam, yalnızlığını çiçeklerle aşıyor
Eşinin dövdüğü kadın, yatağa mahkum oldu
YEREL HABERLER Eşinin dövdüğü kadın, yatağa mahkum oldu
İş yeri hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER İş yeri hırsızları tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X