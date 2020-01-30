Kocaeli'de aranması olan 34 kişi operasyonla yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 34 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan suçluların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Toplamda 275 personelle düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Operasyonlarda kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranması olan 34 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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