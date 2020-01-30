Doğu Kışla kapalı pazar alanı dezenfekte ediliyor

Doğu Kışla kapalı pazar alanı, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İzmit’teki pazar alanlarının temizliğini programlı olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Doğu Kışla kapalı pazar alanı ekipler tarafından her pazar bitiminde temizlenerek araç parkına hazır haline getiriliyor. Belediye ekipleri, haftada iki gün kurulan pazar alanında gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik ile hem vatandaş hem de esnaf için daha sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Özellikle üst kata çıkan merdivenlerde yaşanabilecek kaymalara karşı titizlikle temizliği gerçekleştirilerek olası kazaların önüne geçiliyor.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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