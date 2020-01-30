İzmit Belediyesi, cadde ve kaldırımları yeniliyor

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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol ve kaldırımlar, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açıldı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yahyakaptan ve Yenişehir mahallelerinin çeşitli bölgeleriyle, Alikâhya Fatih Mahallesi, Sakıp Sabancı Bulvarı’nda parke yol ve kaldırım tamiri çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında tamiri tamamlanan yol ve kaldırımlar, yeni görünümleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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