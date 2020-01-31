Park halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D isimli vatandaşa ait 41 KF 916 plakalı otomobilde park halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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