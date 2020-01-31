Büyükşehir kursları kazandırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor özel yetenek kurslarında sınavlara hazırlanan gençler, başarıları ile göz doldurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü spor özel yetenek kursunda hazırlıklarını tamamlayan gençler, sınavlarda çalışmalarının sonucunu başarı ile aldı. Yeni dönem Bekçilik, PAEM, BESYO ve Spor Liseleri sınav sonuçlarının açıklaması ile ücretsiz kurslarda sınavlara hazırlanan 23 kursiyer, girdikleri sınavlarda başarılı olarak geleceğin kapılarını araladı. Bekçilik için asil ve yedek listeler ilan edilirken sınavlara hazırlanan 81 kursiyerden yazılı sınav ve sağlık aşamalarını geçebilen 64 kursiyerden 58’si, yüzde 90 oran ile parkur sınavını başarı ile tamamladı.

Öte yandan POMEM için bekleyiş sürüyor. Gençler, PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve görevde yükselme gibi sınavları için uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz spor özel yetenek kurslarında hazırlanabilme olanağı yakalıyor. Hazırlıklarda tempolu koşu, açmagerme hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonunda, çalışmalar aralıksız devam ederken, gençlerle antrenman esnasında 2 antrenör ilgileniyor.

KOCAELİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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